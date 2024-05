Asilo nido per 108 bambini a Caserta in un immobile da ristrutturare, il Comune aderisce al bando

Un asilo nido per 108 bambini da realizzare a Caserta all'interno di un edificio di proprietà comunale situato in via Martiri di Bellona con i fondi del Pnrr. È il progetto approntato dal Comune attraverso l'approvazione di una delibera di Giunta, che ha stabilito di partecipare a un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito per accedere alla costruzione dell'asilo. L'intervento è di poco più di 2,5 milioni di euro (2.592.000 euro).

«Questo progetto - ha spiegato il sindaco Carlo Marino - assume un significato speciale.

Andiamo a recuperare, infatti, una struttura di proprietà comunale che ha vissuto periodi di abbandono e degrado e che si trasformerà in un asilo di notevoli dimensioni, che potrà rispondere nella maniera migliore alle esigenze di tante famiglie. Si tratta di un'idea che avevamo da tempo e ora abbiamo trovato la strada giusta per poterla mettere in pratica».

«Grazie ai fondi Pnrr, in particolare al Programma 'Futura' - ha aggiunto l'assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo - stiamo provando a rivoluzionare il sistema scolastico. Avremo strutture efficienti, moderne e sicure, che ci consentiranno di garantire ai nostri ragazzi la massima tranquillità e un sistema di istruzione innovativo e di ottimo livello».