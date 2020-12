Asl, Faraone a Napoli e De Fazio nuovo direttore sanitario a Caserta

CASERTA- Mario De Fazio è il nuovo direttore sanitario dell'Asl di Caserta. La nomina da parte del direttore generale Ferdinando Russo è giunta ieri, subito dopo l'aver ricevuto le dimissioni dall'ex direttore sanitario Pasquale De Girolamo. Quest'ultimo infatti ha accettato di lavorare per l'azienda dei Colli di Napoli, sempre nel ruolo di direttore sanitario. Ora sarà Mario de Fazio a coprire il vertice nel ruolo sanitario per l'azienda casertana. Il direttore De Fazio, prima di essere nominato a Caserta, è stato responsabile presso l'Asl Napoli 1, in particolare, è dirigente medico dell'unità operativa complessa Chirurgia generale presso il presidio ospedaliero San Paolo. E' anche membro della commissione per l'Ospedale del Mare e componente del comitato etico Campania Centro. Pasquale Di Girolamo ha coperto l'incarico di direttore sanitario dell'Asl di Caserta a partire dal 9 agosto 2019 e ieri mattina ha presentato le proprie dimissioni dopo aver accettato l'incarico presso l'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA