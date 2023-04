Assalto alle shopping city e traffico in tilt per ore

Nonostante il tempo incerto ieri, giorno di Pasquetta, nel parco commerciale di Marcianise, che comprende il Centro Commerciale Campania e La Reggia Design Outlet, si è registrato il solito afflusso massiccio di visitatori non senza disagi per la circolazione stradale, soprattutto in serata. Circa 10mila visitatori hanno affollato dalle 10 alle 21 l’ Outlet e altrettanti il Campania che ha chiuso alle 22. Il Centro Campania, il più grande shopping center della regione con 180 negozi, 25 tra ristoranti e bar non è solo percepito come un’area in cui fare shopping ma come luogo d’incontro, dove passeggiare, pranzare, incontrare gli amici, andare al cinema e divertirsi in occasione dei numerosi eventi proposti.

L’ Outlet La Reggia rappresenta, invece, il tempio del lusso a prezzi convenienti, con oltre 160 store di brand prestigiosi con sconti fino al 70 per cento. Anche l’ Outlet offre diversi servizi per rendere lo shopping più rilassato e piacevole. Presenti anche alcuni ristoranti, pizzerie e bar, ma l’ultima novità è l’apertura, venerdì prossimo di Starbucks, la nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, che oggi vanta ben oltre 28mila negozi in 78 paesi in tutto il mondo.

Ieri, si è registrato un risultato soddisfacente per i negozianti, che nonostante il giorno dedicato alle gite fuori porta, sono rimasti aperti. Solito pienone del lunedì dell’Angelo nel distretto commerciale di Marcianise, con una novità rispetto agli altri anni: una viabilità della zona più agevole, solo nel tardo pomeriggio, quando i primi visitatori hanno cominciato a defluire, si sono create lunghe code anche in entrata. Dalle 10, in concomitanza con l’apertura dei negozi, i parcheggi del Centro Commerciale Campania e dell’ Outlet già erano pieni e nelle strade intorno il traffico era molto fluido, senza le lunghe code che si registrano allo stesso orario con l’inizio dei saldi. Qualche disagio, invece, l’hanno subito gli automobilisti che provenivano da Napoli, i quali hanno dovuto affrontare circa un chilometro di coda all’uscita del casello autostradale di Caserta Sud, dove sono confluiti anche quelli che si dirigevano verso la Reggia di Caserta, aperta ieri. Disagi anche per chi ha dovuto imboccare l’autostrada in direzione Roma attraverso la barriera di Napoli Nord, la fila per l’immissione in A1 e che procedeva a rilento, oltrepassava il bivio del casello di Marcianise. In mattinata molte famiglie e molti acquirenti si sono recati tra i viali scoperti dell’ Outlet e nel Centro Campania per trascorrere la giornata festiva tra le vetrine dei negozi e immersi nello shopping.

Nel pomeriggio, invece, forse anche per il tempo incerto, chi aveva passato gran parte della giornata all’aria aperta ha preferito trasferirsi nei centri commerciali, ed allora sono iniziati i problemi per la viabilità in tutta la zona. Si sono create lunghe file sia in entrata che in uscita dall’ Outlet e dal Campania e la situazione è tornata alla normalità nella tarda serata, quando i negozi dei centri commerciali hanno abbassato le serrande. La polizia municipale di Marcianise ieri ha predisposto un servizio straordinario con una pattuglia sulla statale 87 che ha vigilato sul traffico, intervenendo nelle situazioni più critiche. In particolari giornate come quella di ieri si ripropone ciclicamente il problema che coinvolge anche la viabilità ordinaria nella zona, dove confluiscono l’autostrada ed arterie importanti e dove sono concentrati diversi centri commerciali.