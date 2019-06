CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:37

L'assalto, il panico, il sequestro. Tenuti sotto tiro con le pistole da sei uomini incappucciati. Costretti a svuotare il magazzino e a trasferire nelle auto dei balordi un ingente carico di detersivi. Obbligati, infine, a starsene immobili, imbavagliati e ad aspettare dieci minuti, il tempo che è stato loro imposto dai rapinatori, prima di potersi liberare e quindi dare l'allarme. È stata una mattinata di terrore per i dipendenti di uno store di Vitulazio che, ieri, in pieno giorno, sono stati rapinati da sei banditi, italiani, che hanno portato via un carico di detersivi appena recapitato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Capua, diretti dal maggiore Francesco Mandia.IL PANICOIntorno alla dieci e trenta di ieri mattina, nel deposito di un supermercato di Vitulazio, è arrivata una ingente fornitura di detersivi. I magazzinieri di turno, cinque, si sono messi all'opera per sistemare i colli sugli scaffali quando una commando armato ha fatto irruzione nel capannone. Tutti a volto coperto, alcuni di loro impugnavano delle pistole, hanno messo sotto tiro i malcapitati operai costringendoli a caricare sulle loro auto la merce appena consegnata dal corriere. I banditi sono arrivati n tre macchine. Dopo il trasferimento del bottino, i rapinatori hanno immobilizzato i magazzinieri e li hanno imbavagliati. Poi hanno intimato loro di restare fermi per dieci minuti. Il tempo, insomma, di fuggire. Terrorizzati, i cinque hanno obbedito alle indicazioni dei malviventi e poco prima delle undici hanno chiamato i carabinieri. I primi a intervenire sul posto sono stati i militari della stazione di Vitulazio. Interrogati i testimoni, si sono messi sulle tracce dei banditi e poco dopo, a Capua, hanno ritrovato una delle tre auto usate per il raid, ovviamente senza la merce a bordo.