Lunedì 29 Ottobre 2018, 08:00

Il Dna incastra il 33enne albanese: era nella banda che ha tentato l’assalto nell’azienda di Francolise. Le tracce reperate dal Ris dei carabinieri collocano il ragazzo centrato da una fucilata al petto sulla «scena del crimine».La certezza scientifica del suo coinvolgimento nella rapina sfociata nel sangue arriva nello stesso momento in cui da un video si evince che la versione dell’imprenditore vittima della rapina è coerente con quanto accaduto all’alba di venerdì. I ladri, dopo essersi impossessati di uno dei camion dell’azienda di località Purgatorio, frazione di Sant’Andrea del Pizzone, stavano per guadagnare la fuga quando il proprietario li ha colti sul fatto. Il 48enne Mario C. ha imbracciato un fucile e a quel punto i ladri lo hanno investito tentando di ucciderlo, Mario ha esploso un colpo di fucile per difendersi, in un momento in cui, come ha poi riferito ai carabinieri, ha seriamente pensato che sarebbe morto. Per fortuna se l’è cavata con una frattura a tibia e perone, ma potteva andare molto peggio. Quella fucilata, però, ha centrato uno dei banditi che è stato poi scaricato davanti al Pronto soccorso di Pineta Grande.Fondamentale, dunque, è stato l’apporto delle analisi di laboratorio. Dopo il colpo, e forse credendo di avere ucciso l’imprenditore, la banda ha abbandonato nelle campagne il camion rubato che è stato ritrovato dai carabinieri. All’interno della cabina i militari del Ris hanno repertato del sangue che è stato comparato con il Dna dell’albanese ferito al torace. Albanese che, durante l’interrogatorio, ha riferito di non ricordare come si era procurato la ferita d’arma da fuoco. Il Dna, dunque, incastra il trentatrenne che è ora formalmente accusato di rapina impropria e lesioni. E, per lui, alla luce del video acquisito, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Dalle immagini sembra sia chiaro che l’imprenditore è stato investito volontariamente e non durante una manovra finalizzata alla fuga. Non è escluso che la Procura formalizzi a suo carico, e a carico dei suoi complici ancora in fuga, l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Ipotesi che è stata inizialmente formulata a carico dell’imprenditore che, invece, potrebbe ora vedere alleggerita la sua posizione in eccesso di legittima difesa.Mentre i tasselli del puzzle vanno a posto, grazie a un lavoro d’indagine rapidissimo da parte dei carabinieri della compagnia di Mondragone, diretti dal capitano Luca Gino Iannotti, continuano senza sosta le ricerche degli altri componenti della banda. «Tradito» dal Dna, il 33enne potrebbe decidere di collaborare e aiutare gli investigatori a dare un nome alle altre persone che hanno preso parte al colpo e hanno quasi ucciso l’imprenditore di Francolise. Ricerche a tutto campo, dunque, che potrebbero arrivare a una svolta già nelle prossime ore.