CASERTA - La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà due minorenni per furto ai danni di distributori automatici. Gli operatori in servizio di controllo del territorio della Squadra Volante intervenivano presso un locale di via San Giovanni dove sono installati distributori automatici di bevande e snack, allertati da alcune segnalazioni giunte su numero di emergenza 113 che indicavano la presenza di malintenzionati intenti a danneggiare le vetrine dei citati apparecchi automatici.

Giunti sul posto, si constatava l’avvenuta effrazione con il furto di alcuni beni. Dalle prime indagini, sviluppate anche grazie alla preziosa collaborazione di alcuni passanti ed alla visione degli impianti di videosorveglianza, si riusciva a risalire ad alcuni numeri di targa del mezzo utilizzato dagli autori del reato. Da ulteriori accertamenti, si raggiungevano le abitazioni di due indiziati, risultati minorenni, che consegnavano agli operatori la refurtiva, consistente in bibite e snack provenienti dall’esercizio commerciale oggetto di furto. Venivano denunciati in stato di libertà e segnalati alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

