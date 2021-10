Assembramenti in discoteca, chiuso il Panart di Carinaro

Un locale chiuso e contravvenzioni e controlli a raffica soprattutto in tema di rispetto della normativa anti Covid 19da parte dei militari del Gruppo Aversa agli ordini del colonnello Donato D'Amato. I carabinieri della compagnia di Marcianise, in collaborazione con i militari della stazione di Gricignano di Aversa, coordinati dal capitano Lucio Pellegrino, hanno sottoposto a sequestro per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati