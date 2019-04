Mercoledì 3 Aprile 2019, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È deprimente vedere la sanità pubblica usata come un bancomat e per farsi gli affari propri come accaduto all'ospedale di Sessa Aurunca. Non è la prima volta. C'è il caso del primario che ha chiuso il reparto per festeggiare, è accaduto all'ospedale del Mare di Napoli. In questi casi serve il licenziamento in tronco e la richiesta di risarcimento danni. È un insulto agli italiani onesti». Così il ministro della Salute Giulia Grillo, ospite di SkyTg24, sulla vicenda dell'ospedale nel Casertano sequestrato dai carabinieri del Nas per la mancanza delle autorizzazioni previste.