CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È al suo posto, il direttore della Reggia Mauro Felicori, immerso fra le carte della sua stracolma scrivania nell'ufficio sito al terzo piano della Reggia di Caserta. Direttore, allora, se lo aspettava? «Non è la domanda giusta, anche perché non avevo elementi per sospettare un atteggiamento del genere da parte di alcuni dipendenti. E, peraltro, se lo avessi saputo li avrei denunciati io stesso: sono impegnato dodici ore al giorno per migliorare l'efficienza della Reggia e una cosa del...