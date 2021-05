Astrazeneca, open day a Caserta dedicato a tutti i maggiorenni

Dopo il successo, tre giorni fa, dell'Open Day Astrazeneca di Marcianise, con circa 2.500 persone vaccinate contro il Covid, tra cui centinaia di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, l'Asl di Caserta ne ha subito messo in calendario un altro - il terzo in meno di due settimane - per l'11 maggio prossimo. La location non sarà un ospedale, come avvenuto a Marcianise, ma l'hub vaccinale allestito alla Caserma «Ferrari Orsi» di Caserta, sede del Comando della Brigata Bersaglieri «Garibaldi».

L'Astra day durerà 24 ore (a Marcianise le vaccinazioni andarono avanti per tredici ore), dalle 6 dell'11 maggio allo stesso orario del giorno successivo, e riguarderà gli over18 residenti nel territorio dell'Asl di Caserta; questa volta però l'accesso non sarà libero come a Marcianise, ma chi vorrà vaccinarsi dovrà preventivamente registrarsi, a partire dalla mezzanotte dell'otto maggio, all'indirizzo https://portale.aslcaserta1.it/AstraDayGaribaldi.

«I posti - spiega l'Asl in una nota - verranno assegnati in base all'ordine cronologico di iscrizione, e all'esaurimento non sarà più possibile registrarsi e non è previsto overbooking. La conferma dell'avvenuta prenotazione sarà visionabile direttamente ed in tempo reale con l'orario di prenotazione, che dovrà essere stampato ed esibito all'ingresso (in assenza del cedolino stampato non si potrà entrare). L'orario stabilito dovrà essere obbligatoriamente rispettato, e non saranno ammessi anticipi o ritardi» conclude la nota.