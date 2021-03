L'Asl assicura: "Ultime dosi del lotto Astrazeneca fatte da 10 giorni, tutto ok"

CASERTA - «Le ultime dosi erogate nel casertano dei vaccini relativi al lotto Astrazeneca bloccato dall’Aifa risalgono al 2 marzo scorso. Fino a ora non abbiamo alcuna notizia di reazioni avverse è improbabile che accadano a distanza di dieci giorni». E’ il direttore sanitario dell’Asl di Caserta Marco De Fazio a rasserenare gli animi di quanti, alla notizia del ritiro a scopo precauzionale del lotto di vaccini Astrazeneca ABV2856 segnalato dall’Aifa, hanno temuto il peggio. La decisione da parte dell’Agenzia del Farmaco Italiana risponde alla notizia di coaguli in persone cui è stata iniettato il farmaco. Mentre l’Aifa ieri pomeriggio diramava un comunicato in cui scrive «al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi», sono scattati i controlli su tutto il territorio regionale campano. Dato che i casi di reazioni avverse sono avvenuti in Italia e in altri paesi europei, l’agenzia del farmaco italiana è in coordinamento con l’Ema, l’agenzia del farmaco europeo. «Al 10 marzo - scrive l’Ema in una nota - sono stati segnalati 30 casi di tromboembolici su quasi cinque milioni di persone immunizzate con il vaccino anti Covid Astrazeneca nello spazio economico europeo»: «L’azienda casertana ha adoperato i vaccini di tale lotto così come altre aziende - spiega De Fazio - ma non c’è stata alcuna reazione avversa grave così come accaduto altrove. inoltre è difficile che a distanza di così tanti giorni si verifichino. La reazione ad un vaccino, infatti, può accadere all’istante, nelle primissime ore dopo la somministrazione e nei primi giorni successivi».

Ad oggi, «non abbiamo avuto alcuna notizia di tali effetti», continua il direttore sanitario che aggiunge anche, «non bisogna sottovalutare il nesso di causalità, come sottolineato dall’Aifa che in via precauzionale ha bloccato il lotto. Nulla vieta che le reazioni potrebbero essere dipese da altri fattori, non necessariamente legati al vaccino. Fatto sta che l’ente ha deciso di ritirare il farmaco, onde evitare qualsiasi dubbio». Intanto la notizia ha dato il via alla polemica di quanti avevano critiche nei confronti del servizio vaccinale, sebbene l’Asl di Caserta, in particolare, stia funzionando a gonfie vele, soprattutto se paragonata ad altre aziende sanitarie e ospedaliere, regionali e nazionali. Critiche mosse dalla la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga: «Siamo consapevoli che la vaccinazione al Covid-19 rappresenti la prima arma per debellare definitivamente questo virus. Tuttavia, abbiamo constatato che il piano vaccinale predisposto fino ad ora ha mostrato fin da subito grosse lacune, nonostante la carenza dei vaccini - ha dichiarato ieri in una nota la senatrice -. In particolare non si è adottato un protocollo sanitario teso a garantire la piena sicurezza della somministrazione dei vaccini e purtroppo, in queste ore, abbiamo avuto contezza di alcuni casi di reazioni allergiche agli stessi ingenerando dubbi e confusione nella popolazione. Per questo noi di FdI abbiamo presentato un’interrogazione al ministro della Salute Speranza tesa a garantire la piena sicurezza nella somministrazione dei vaccini, anche in soggetti affetti da gravi patologie immuno-allergiche, attraverso protocolli sanitari adeguati, al fine di favorire la più ampia adesione da parte della popolazione alla campagna vaccinale in condizioni di sicurezza e piena trasparenza».

