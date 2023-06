Artisti di strada da Cile, Germania, Argentina e Iran al Casale di Teverolaccio di Succivo

Torna uno degli appuntamenti più originali ed esclusivi dell'intera Regione Campania. L'Atella Sound Circus è un festival della musica e artisti di strada ad ingresso libero che si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno presso l'incantevole Casale di Teverolaccio di Succivo.

Il programma propone molteplici eventi: dall musica dal vivo, giocoleria e arte circense ma anche stand gastronomici. Da sottolineare le tante attività didattiche e formative per i più piccoli come quella promossa dall’associazione «Un cavallo per amico».

L'Atella Sound Circus si presenta come un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera ludica e coinvolgente di un programma ricco di sorprese ed emozioni.

I dieci gli artisti di strada selezionati, provenienti dal Cile, Italia, Germania, Argentina e Iran, stupiranno il pubblico con spettacoli di arte circense che incanteranno bambini, bambine e famiglie, offrendo un'esperienza straordinaria di divertimento e meraviglia.

L'arte del busking, così nobile e affascinante, sarà protagonista assoluta durante l'evento. Sarà un'opportunità perfetta per socializzare e scoprire l'arte straordinaria che si cela dietro le performance degli artisti di strada.

Per quanto riguarda gli spettacoli musicali, venerdì 23 giugno ci sarà il concerto-performance de Il Tesoro di San Gennaro, duo napoletano che esegue un rituale mistico tra canzoni della tradizione classica, il rock e l’elettronica più moderna. A seguire il dj set elettro-rock di Irene Ferrara.

Sabato 24 giugno è la volta dei romani Veeblefetzer capitanati dal cantante Andrea Mondo Cane Cota. Ad animare la giornata sarà anche la rinomata street band napoletana Banda Basaglia e, a chiudere la seconda serata ci penserà Dj Groom aka Joseph Martone artista italo-americano che si esibirà in un dj set di musica cumbia, afrobeat e funk soul.

Domenica 25 giugno si concluderà con la travolgente musica gitana del progetto Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar e il duo Iconoclastic.