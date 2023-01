«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». È stato Italo Calvino il faro che per diversi anni ha guidato i lettori del gruppo #mattipericlassici. All'incirca una volta al mese, giovani e diversamente giovani, a prescindere dal grado di cultura, tutti indistintamente animati dalla curiosità che agita chi ama la narrativa, si riunivano nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere per leggere passi, riflettere su passaggi, confrontarsi sui romanzi immortali della letteratura italiana e straniera. Poi per più di due anni il silenzio forzato causato dalla pandemia, pure interrotto di tanto in tanto da significativi dibattiti in streaming o sui social.

«Il 2023 sancisce l'ufficiale riapertura di quegli incontri, con una sostanziale novità che comporta una sfida davvero stimolante: da una parte si guarda ancora più indietro, alle origini, alle radici, dall'altra si costruisce un ponte con la realtà degli scrittori contemporanei» dice il libraio ed editore Ugo Di Monaco. Sì perché il nuovo ciclo di #mattipericlassici vede la sinergia del dipartimento di Lettere e Beni culturali dell'Università della Campania Vanvitelli (DiLBeC) e della Libreria Spartaco, con il patrocinio morale dell'Associazione italiana di cultura classica (Aicc) Terra di Lavoro. «Lo scopo è coinvolgere tutti gli interessati in un colloquio sull'importanza e il ruolo della cultura greca e latina nel nostro presente» spiega Sotera Fornaro, docente di Lingua e letteratura greca del DiLBeC, che sarà la relatrice fissa nei diversi appuntamenti.

«Verranno discussi libri (saggi ma anche e soprattutto romanzi, opere teatrali, poesie) che trattano grandi concetti e temi della politica, filosofia, letteratura, immaginario e arte antichi. In che modo siamo eredi degli antichi Greci? Come, per esempio, le utopie moderne e contemporanee nascono nell'immaginario antico?». Ed è a quest'ultima domanda - ma non solo - che risponde il primo degli incontri della serie che si terrà martedì 24 gennaio alle ore 17.30, con ingresso libero e gratuito, nella sede della Spartaco, in via Martucci 18, attraverso il volume «Utopia» di Michele Napolitano di Inschibboleth Edizioni (in mattinata la presentazione in facoltà). «Il libro di Napolitano - è sempre Fornaro a parlare - cerca di rispondere alla questione se i Greci conoscessero l'utopia e in che misura le utopie degli antichi possono ancora servirci per configurare le nostre speranze e i nostri sogni». Dialoga con l'autore anche la professoressa Raffaella Viccei dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

mi. ca.