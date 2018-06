Venerdì 29 Giugno 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 18:39

Ultimo colpo di scena: il processo in Appello a carico dell'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, dovrà ancora attendere per una definizione perchè oggi, il presidente del collegio della sesta sezione penale - presidente Giannelli, a latere Perrotti e Mastrominico - atteso in aula per la lettura della sentenza, ha chiesto una nuova perizia sullo stato di salute mentale di Raffaele Zippo, l'ex sindaco di Villa Di Briano. I legali e il procuratore generale sono rimasti basiti. Sarebbe dovuta uscire la sentenza e, invece, è stato dato incarico a Pasquale Scognamiglio di esaminare Zippo per una nuova perizia medica e valutare lo stato psicologico dell'ex primo cittadino.Nel processo - che tratta il presunto monopolio della distribuzione di carburanti dell'Aversana Petroli, azienda di famiglia dei fratelli di Cosentino - erano infatti entrati a pieno titolo i verbali di Zippo che, in udienza, in primo grado nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato di non ricordare nulla e di non saper descrivere fisicamente neanche l'ex prefetto di Caserta. Ex prefetto che, stando alla procura Antimafia, l'avrebbe convocato in Prefettura per creare danno a un concorrente dei fratelli Cosentino che aveva chiesto di installare un distributore proprio a Villa di Briano.