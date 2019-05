Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e di Cuneo, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - nei confronti di un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai danni della sorella e di componenti del proprio nucleo familiare. Il provvedimento restrittivo è scattato dopo la violazione della precedente misura cautelare applicata all'arrestato, nella fattispecie, il divieto di dimora a Caserta e quello di avvicinamento ai familiari e ai luoghi dagli frequentati dagli stessi. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta ha consentito di far luce su una serie di comportamenti persecutori, ripetuti nel tempo dall'indagato, contro la sorella, i fratelli e i relativi congiunti. L'attività persecutoria messa in atto per lungo tempo con minacce di morte, intimidazioni, danneggiamenti e richieste continue di denaro, aveva gettato le vittime in uno stato di profondo sconforto psicologico e timore per la propria incolumità e quella dei figli minorenni, tanto da alterarne le abitudini di vita. All'uomo era stato ordinato nel marzo dello scorso anno di avvicinarsi alle vittime ma, nonostante ciò, si sarebbe recato più volte a Caserta intimidendo i familiari.

Lunedì 6 Maggio 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 15:19

