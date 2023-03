Attraversano con semaforo rosso, nascondevano droga: arrestati dai carabinieri

Scene da film d'azione, viale Carlo III trasformata in un circuito da corsa per moto. E' successo ieri, alle ore 17 circa: due centauri, un 21enne e un 20enne di Teano, a bordo di un Piaggio Beverly - dopo aver superato le auto incolonnate al semaforo in prossimità della rotonda a San Nicola La Strada - hanno violato il semaforo rosso. Fermi a un posto di blocco c'erano, però, i carabinieri di Caserta che hanno sùbito inseguito la moto e intimato l’alt ai centauri.

Durante la fuga il passeggero della moto, con le gambe, ha però coperto la targa del ciclomotore. Nonostante la folle velocità, i carabinieri sono comunque riusciti a raggiungerli riuscendo quasi a interrompere la fuga, ma il conducente, anziché fermarsi, ha invertito il senso di marcia e dopo aver girato lo scooter verso la vettura dei militari si è schiantato contro l'auto. La corsa è però proseguita, anche se all’altezza del Cafè Bistrot Boreale di viale Carlo III, lo scooter ha di nuovo impattato contro un altro scooter con a bordo un 61enne di Santa Maria Capua Vetere. Dopo il secondo schianto, il centauro fuggitivo ha continuato la folle corsa tentando di disfarsi di un involucro in cellophane trasparente. Solo successivamente si è scoperto che conteneva 49,70 grammi di hashish.

Finalmente bloccato, i carabinieri lo hanno perquisito trovando 1,20 grammi di hashish e 80 euro in suo possesso, mentre nel sottosella dello scooter sono stati trovati un passamontagna, un bilancino e un involucro contenente altri 16,20 grammi di Hashish. Sia i fuggiaschi che l’incolpevole 61enne centauro coinvolto nell’incidente hanno avuto necessità di cure mediche. Nelle abitazioni degli arrestati, poi perquisite, i carabinieri hanno poi ritrovato - nella casa del 21enne -,1 grammi di hashish mentre in quella del 20enne due bilancini di precisione, un coltello intriso di Hashish nonché 12 banconote da 5 euro false.