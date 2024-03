“Aula natura” del Wwf, giovedì il taglio del nastro all'istituto comprensivo “De Filippo”

La fotosintesi? Uno scherzo impararla nella nuova “aula natura”. Sarà inaugurata giovedì, alle ore 11.00, nel giardino dell’istituto comprensivo statale “De Filippo - Direzione didattica 2” in via Ungaretti 2, a San Nicola la Strada, grazie al Wwf con il supporto di “Procter&Gamble”, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese.

Dopo il benvenuto del dirigente scolastico Giovanni Spalice, interverranno Giulia D’Agata, dell'ufficio Educazione e formazione del Wwf, Raffaele Lauria, delegato Wwf Campania, e i rappresentanti del Wwf Caserta, tra i quali il direttore dell’Oasi Wwf Bosco San Silvestro Francesco Paolella.

Il progetto sarà illustrato agli alunni della IC del plesso “De Filippo”, ai genitori e alla Protezione civile.

Il progetto “aule natura”, che trasforma il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, è stato lanciato dal Wwf nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dal 2021 è sostenuto da “P&G”, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 60 “aule natura“” in tutta Italia.