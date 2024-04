Autismo: giochi, teatro e laboratorio di pittura per bambini speciali nel chiostro del santuario

Un mondo segreto, a volte impenetrabile e complesso quello dell’autismo. Eppure chiunque abbia avuto modo di accedere a quei luoghi, trovare la chiave di accesso per entrare in contatto con quell’universo “lontano”, giura di aver incontrato persone dotate di “superpoteri”. In occasione della giornata mondiale dedicata all’autismo, l’Associazione Bambini Simpatici e Speciali di Orta di Atella, guidata dal presidente Michele Pisano, come di consueto ha pensato ad un momento di inclusione tra genitori, bambini, volontari ed esperti.

Stavolta sarà il Convento Francescano di Orta di Atella, presso il Santuario di San Salvatore, a spalancare le porte del Chiostro e del Refettorio alla solidarietà.

Oggi, 2 aprile, alle 16 alle 19, si potrà partecipare ad attività ludiche, laboratori di teatro e corsi di pittura.

Inoltre sarà un’opportunità di confronto con specialisti del settore che proveranno a dare il loro sostegno e fornire la loro disponibilità. «Bisogna insegnare l’accoglienza e la condivisione non solo il 2 aprile – ha sottolineato Pisano – e non solo ai bambini; dobbiamo fare ancora tanto rumore, dobbiamo diffondere la cultura della diversità come risorsa». Michele, padre di due ragazzi autistici, conclude con una bellissima frase di Einstein: “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido”.