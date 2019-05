Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:43

Due uomini residenti in provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri dopo il tentativo, andato a vuoto, di truffare una nota concessionaria di auto di Caserta presentando della documentazione falsa per l'acquisto con finanziamento di un'autovettura. I due sono stati arrestati nella sede della concessionaria, in località Ponteselice, dopo la verifica dei documenti falsi, tra cui una carta di identità, cedolini Inps, certificati Cud, tutti sottoposti a sequestro.I due napoletani sono accusati di sostituzione di persona, truffa e uso di documenti falsi e hanno già precedenti. I carabinieri, avvertiti dai titolari della concessionaria che nel frattempo si erano insospettiti, sono riusciti a fermarli prima che si allontanassero con l'auto nuova di zecca che è stata restituita ai legittimi proprietari.