Auto storiche da Caserta ai borghi interni: riprende la tradizione di Ruote nella storia

Da quest'anno anche la provincia di Caserta ha il piacere di entrare nel circuito nazionale di manifestazioni «Ruote nella Storia», un prestigioso format di successo che prevede raduni e gare di regolarità per auto storiche nei borghi più caratteristici e affascinanti dei vari territori provinciali.

L’appuntamento con la prima edizione è per domenica 6 giugno: si parte dall’area di piazza Gramsci a Caserta e si prosegue per via Mazzini e Corso Giannone fino alla prima sosta a Caiazzo; si prosegue per il frantoio di Piana di Monteverna-Pontelatone e poi la visita al Museo della Seta a San Leucio. Si tratta di un evento di particolare attrazione che coniuga la passione per i veicoli d'epoca alla valorizzazione dei vari luoghi d'Italia ricchi di storia, natura, arte e tradizioni. Automobile Club Caserta, è dunque sempre più presente a vantaggio di tutta la collettività negli appuntamenti di alto valore. A tal proposito, il direttore Marino Perretta dell'Automobile Club Caserta, spiega: «Siamo veramente lieti, come Ente a carattere territoriale, di essere stati inseriti in una serie di raduni di auto storiche di altissimo livello quali appunto ‘Ruote nella Storia’. Abbiamo profuso il massimo impegno per ottenere questo risultato e continueremo in questo percorso di valorizzazione del sodalizio e dell'intero territorio di competenza». L’evento Automobile Cluba Italia, Automobile Club Caserta e Aci Storico vede il patrocinio dei comuni di Caserta e Caiazzo.