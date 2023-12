Ancora sangue di giovani sull'asfalto. Una ragazza è morta e due giovani sono rimasti feriti in seguito all'ennesimo grave incidente stradale sulle strade della provincia di Caserta, dove in questi ultimi giorni le tragedie si stanno ripetendo. L'incidente mortale si è verificato l'altra notte, alle 4,00, lungo la Variante di Aversa. Una vettura, una Mini Cooper, con tre giovani a bordo si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro alcuni pali e, infine, contro un muretto. A causa della collisione una giovane di 23 anni, di Qualiano, in provincia di Napoli, ha perso la vita. La ragazza viaggiava a bordo di una vettura, pare guidata dal fidanzato, con un'altra giovane a bordo, quando la vettura è finita sul marciapiede, dove c'erano dei paletti, per poi schiantarsi contro un muro all'altezza tra via Pietro Nenni e via Matilde Serao. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Caserta, i vigili del fuoco del locale distaccamento, giunti sul posto per liberare i passeggeri dalla lamiere contorte, e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte di Maria Conte, 23 anni, e prestare le prime cure agli altri due giovani coinvolti nell'incidente.

I tre, tutti di Qualiano, erano a bordo della Mini Cooper della quale il conducente, secondo le prime ipotesi, ha perso il controllo. La 23enne è rimasta incastrata tra le lamiere spirando poco dopo. È stata estratta già morta dai vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. Per gli altri due occupanti della Mini è stato necessario il trasporto all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

Per loro è scattato il ricovero in osservazione, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto, a causa della carenza di agenti delle forze dell'ordine ad Aversa, una volante della polizia stradale di Caserta. Secondo una prima ipotesi, l'auto, probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia che stava cadendo nella notte tra mercoledì e giovedì, avrebbe urtato contro un paletto, ribaltandosi e finendo contro il muro.

Su disposizione dei magistrati della procura della Repubblica del tribunale di Napoli Nord ad Aversa, il corpo della giovane vittima è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dove nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico. Gli stessi magistrati aversani hanno disposto gli accertamenti dell'alcoltest e del drogatest sul conducente 22enne, per verificare se, al momento dell'impatto, fosse sotto gli effetti di alcol o stupefacenti. I risultati saranno resi noti a breve.

A Qualiano la notizia ha portato sconforto tra quanti, numerosi, conoscevano la giovane. Mary, come la chiamavano gli amici, era una ragazza solare, vivace e solo il 6 dicembre scorso aveva festeggiato il compleanno. «Sono stato molto colpito - ha dichiarato Biagio Ciaramella, rappresentante dell'associazione Familiari Vittime della strada da questa notizia - . Stiamo parlando di una ragazza di 23 anni, giovanissima. Io la conoscevo, frequentando lei l'istituto Don Minzoni di Giugliano in Campania, dove io lavoro, l'ho conosciuta, anche se lei abitava a Qualiano. La cosa più drammatica per quanto riguarda la sicurezza è un'altra. In quello stesso posto, qualche anno fa, credo cinque, si verificò un altro incidente simile con il decesso di un ragazzo di 18 anni. Stesso marciapiede con un palo dell'Enel, poi sostituito e messo in sicurezza con i paletti che la Mini Cooper ha travolto». «Come associazione ci chiediamo ha continuato se quei paletti lì potevano stare. Spetterà agli organi inquirenti verificare». «Solo qualche giorno fa una signora di 51 anni è morta a Trentola Ducenta sempre perché la sua vettura è sbandata - ha concluso Ciaramella - sbandare, spesso, ma non sempre, è solo l'effetto di altre cause spesso provocate dalle condizioni delle strade».