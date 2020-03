Vandali scatenati ad Aversa dove, nelle scorse notti, diverse automobili sono state prese di mira da teppisti che hanno distrutto finestrini e lunotti. In poche ore sono diversi i casi di questo tipo che si sono registrati nella città normanne con diverse auto lasciate in sosta ritrovate danneggiate. Nulla è stato rubato, prova che i raid sono opera di una banda di teppisti e non di ladri. Quelle prese di mira sono quasi tutte auto costose. Tra le macchine danneggiate dai teppisti che si aggirano da diverse notti per le vie normanne si registra anche quella del vicesindaco di Aversa, Luigi Fadda.

