Auto "intrappolate" tra le sbarre del passaggio a livello, stop al transito dei treni

Due auto in trappola tra le sbarre del passaggio a livello attiguo alla stazione di Maddaloni Inferiore. Gravi conseguenze per la circolazione: treni bloccati a Caserta e Cancello. Accumulati ritardi superiori ai 60 minuti. Nonostante le segnalazioni sonore, il semaforo rosso e l’abbassamento alternato delle sbarre meccanizzate, le auto hanno perso la corsa perso la corsa contro il tempo. Cioè non ce l'hanno fatta ad attraversare. Una scena si ripete spesso al km 221 + 472 della linea Cassino-Napoli. Il sistema Pai-Pl, che rileva ostacoli sulla massicciata, ha bloccato la circolazione ferroviaria.