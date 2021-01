Ruba auto a poliziotto, rocambolesco inseguimento e arresto sull'Appia

CASAGIOVE. Uno è riuscito a scappare. L’altro è stato, invece, bloccato, mentre cercava di darsela a gambe in una strada secondaria. Dovrà rispondere di tentato furto in concorso V.M., 35 anni di Napoli, che, questa mattina, ha provato a rubare un suv BMW X3 di proprietà di un poliziotto. L’auto era parcheggiata nei pressi di un bar sull’Appia, nel comune di Casagiove, alle porte di Caserta.

I movimenti dei due balordi, che erano riusciti a scassinare la portiera, hanno insospettito alcuni passanti, i quali hanno subito avvertito il proprietario. Il poliziotto è riuscito a sventare il furto; gli agenti di una volante, richiamanti sul posto, hanno fatto il resto. La fuga del 35enne si è interrotta lungo via Pontillo. Le ricerche del complice, che pare sia stato identificato, sono state estese fino a Poggioreale, quartiere della zona orientale di Napoli.

