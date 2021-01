CAPODRISE. Sopraffatti dalla pressione mediatica. Alla fine, hanno scelto di abbandonarla proprio a Capodrise. È stata ritrovata, stanotte, ai margini del quartiere San Donato, l’Audi A3 grigia, targata BH900MZ, ritenuta appartenente a una delle bande di ladri che, tra le province di Napoli e Caserta, svaligiano appartamenti e rapinano stazioni di servizio. Ventiquattrore prima, il comando della polizia municipale ne aveva diffuso sui social una foto, in cui erano percepibili con chiarezza il modello, il colore, la targa, stimolando i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti; l’immagine era stata scattata grazie al software di rilevamento targa in dotazione al sistema di videosorveglianza comunale.

Da un controllo effettuato su un data base nazionale dal comandante Clemente Piccolo, era emerso, tra l’altro, che l’Audi, prima di approdare a Capodrise, è stata segnalata a Pomigliano, nella periferia a nord di Napoli. La vettura, ora sotto sequestro, risulta priva della copertura assicurativa e di proprietà di una cosiddetta «testa di legno» di Cosenza, in Calabria; il soggetto è intestatario di una serie di veicoli simili e già noto alle forze dell’ordine.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Nascondeva droga nel cofano dell'auto,arrestato 41enne... I RAGGIRI Caserta, truffatori in smart workingrecord di frodi telematiche LA CRIMINALITÀ Coprifuoco violato per spacciare droga,arrestati due uomini e una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA