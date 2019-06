Venerdì 28 Giugno 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 08:37

Dalle luminarie di Natale alla fornitura di fotocopiatrici negli uffici del Municipio. Sono sono alcuni degli affidamenti “manipolati” agli atti dell’ordinanza che, questa mattina, ha travolto uno dei principali comuni della provincia di Caserta.Il sindaco del Comune di Trentola Ducenta, Andrea Sagliocco, è stato arrestato dai carabinieri di Aversa nell’ambito di un‘inchiesta sulla gestione illecita degli appalti. Oltre al primo cittadino del Comune già commissariato più volte per camorra, la procura di Napoli nord, diretta da Francesco Greco, ha ottenuto altre 14 misure cautelari tra cui otto obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sei divieti di dimora.I reati contestati vanno dal falso in atto pubblico alla turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, fino al peculato e al favoreggiamento. Secondo il gip, da un lato c’erano le pressioni sugli imprenditori je non si piegavano al “sistema”, dall’altra una rete di imprese compiacenti che pur di ottenere i lavori pubblici accettavano di assumere persone indicate da funzionari e politici o di corrispondere altre “utilità”.Oltre al sindaco, i carabinieri del gruppo di Aversa, diretti dal tenente colonnello Donato d’Amato, hanno notificato la misura dei domiciliari a una seconda persona e notificato gli altri provvedimenti a diversi suoi collaboratori, funzionari del Comune e a imprenditori residenti a San Marcellino, San Prisco, San Cipriano d’Aversa e Sant’Anastasia. Agli atti della misura cautelare c’é una serie di intercettazioni telefoniche, oltre alla racconto di numerosi testimoni. Tra le contestazioni, illeciti relativi agli affidamenti diretti e alla violazione del codice degli appalti.