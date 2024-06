Una nuova sorprendente scoperta storico-artistica farebbe retrodatare la presenza della chiesa parrocchiale di Santo Spirito in Aversa addirittura di un paio di secoli. Si tratta dell’affresco rinvenuto proprio nella chiesa sita su via Roma e presentato alla città ieri, martedì 4 giugno 2024, al termine di un delicato processo di restauro. L’affresco, che si trova alle spalle dell'altare tridentino e che risultava coperto dalla calce, è stato liberato dall’imbiancatura grazie all’interessamento del parroco don Alfonso d’Errico, attirato dal tenue riaffiorare dalla parete delle tre aureole dipinte – oltre che incise – presenti nella raffigurazione.

«Tempo fa - dichiara il parroco - avevo notato emergere dall'intonaco delle forme circolari raggiate e ne ho informato il vescovo e l’ufficio per i Beni Culturali della nostra diocesi». In seguito, in costante collaborazione con la Soprintendenza, si è deciso di commissionare un saggio approfondito del ritrovamento, dopodiché si è potuti provvedere alla predisposizione di un progetto di restauro: un percorso laborioso e accurato che ha reso necessario innanzitutto il consolidamento dell’affresco, vista la presenza di alcune aree ammalorate.

«Stando alle conclusioni del saggio, siamo nel pieno Trecento», aggiunge don Alfonso. La raffigurazione, identificabile come “Cristo in pietà”, presenta Gesù morto - ma non ancora risorto - che emerge dal Sepolcro mentre, alle sue spalle, si stagliano la croce e i simboli della passione. Ai lati del Cristo si possono ammirare la Madonna Addolorata e San Giovanni.



La chiesa parrocchiale, in precedenza, era un'antica commenda dei cavalieri di Santo Spirito in Sassia. Seppur se ne ignori la fondazione, alcuni documenti conservati presso l'Archivio Storico Diocesano facevano risalire al XVI secolo la presenza della chiesa come rettoria collocata fuori le mura cittadine, per l’esattezza al 1565.