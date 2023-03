Aversa, “Hansel e Gretel” in scena al Nostos teatro

Sabato primo aprile alle 20.30, al Nostos Teatro di Aversa va in scena “Hansel e Gretel”. Con lo spettacolo di Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, anche in scena con Dimitri Tetta, si rinnovano gli appuntamenti del Nostos dedicati a tutta la famiglia. Nel testo, un fratello e una sorella, un legame indissolubile,misterioso, fatto di complicità e sfide.

Hansel e Gretel, lontani dalla mamma e dal papà , devono affrontare un viaggio nelle paure e nei misteri di ciò che non si conosce. Lo spettacolo è una partitura di voci oggetti e luci, che dà forma a un'avventura pericolosa, con momenti esilaranti e poetici e, come in tutte le più belle fiabe, il finale è sempre una vittoria.

Le musiche sono di Dimitri Tetta, aiuto regia Giuseppe Borrelli e Angelica Di Ruocco, i costumi sono di Gina Oliva, le scene di Francesco Felaco e Il Teatro nel Baule, il disegno luci di Parco Summonte, puppet di Selvaggia Filippini.