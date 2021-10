Aversa, il verde pubblico abbandonato: «Taglieremo tutti i pini che creano pericolo»

Verde pubblico: l'amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Golia mette in atto un programma di rimboschimento urbano, ma giunge, forse, fuori tempo massimo nel tentativo di riparare i guasti delle precedenti amministrazioni. In questi giorni, infatti, dopo che nei mesi scorsi erano stati abbattuti i pini secolari del parco Pozzi, è toccato a quelli di via Montale e via Amendola. Anche questi alberi, infatti, dopo essere stati esaminati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati