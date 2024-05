Resta alta la tensione nella casa di reclusione “Filippo Saporito” di Aversa, dove questa mattina si è contato l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di poliziotti in servizio. A dare la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

APPROFONDIMENTI Jabil, domani tavolo al Mimit sul futuro del sito Pugni e spintoni in strada alla compagna, arrestato Caserta, piscina comunale:

si allungano i tempi

«Un detenuto - dice Capece - che da tre giorni dorme sul piano della Sezione e non in cella, si è scagliato contro l’agente di servizio, proditoriamente, e l’ha colpito con violenza ad un avambraccio, tanto che altri ristretti sono intervenuti a difesa del collega. Anche un altro agente è rimasto contuso. I poliziotti sono poi stati condotti al locale Nosocomio cittadino, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 5 e 10 giorni».

Il sindacalista evidenzia che dal 2023 si sono registrati 1.760 casi di violenza e 8.164 atti di minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza. Nei primi cinque mesi del 2024, le aggressioni sono state 708, mentre gli atti di violenza e resistenza hanno raggiunto quota 3.362. «Non si comprende la mancanza di provvedimenti risolutivi da parte dell'Amministrazione regionale e nazionale. Il personale è ormai allo stremo ed ha perso ogni serenità lavorativa. L'Amministrazione penitenziaria deve farsi carico del problema e attuare tutte le misure necessarie per far sì che il personale dell'Istituto fiorentino possa svolgere il proprio turno lavorativo in sicurezza».