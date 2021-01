AVERSA- E’ Luigi Di Santo il nuovo assessore della giunta comunale di centrosinistra guidata dal sindaco Alfonso Golia. Di Santo, docente di Filosofia del Diritto presso l’università di Cassino, componente e fondatore della scuola di formazione Giorgio La Pira va a sostituire Ciro Tarantino con deleghe a politiche sociali, Coesione e periferie, progettazione civica, associazionismo e volontariato, fragilità e finanziamenti europei, che si dimise nello scorso mese di dicembre subito dopo che la maggioranza aversana aveva cambiato pelle perdendo sette dei suoi originari componenti ed acquisendo tre consiglieri dell’opposizione.

«E’ una figura – ha dichiarato il sindaco - che ho individuato per andare ad innovare ancora di più in settori fondamentali».

Il neo assessore ha, da parte sua, commentato: « Il mio predecessore ha fatto un buon lavoro, si deve partire da lì anche se io ho le mie idee. Bisogna inserire nel discorso amministrativo cose che non ci sono ancora».

