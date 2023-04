Due noti locali della movida aversana, ubicati in piazza Municipio, a pochi passi dalla casa comunale, di cui uno si era visto sequestrare un gazebo nei giorni scorsi, sono finiti nel mirino dei soliti ignoti. Piove sul bagnato, insomma, ad Aversa dove i titolari dei locali di somministrazione sono bersagliati della polizia municipale che sta procedendo con sequestri di dehors e contravvenzioni per occupazione di suolo pubblico. La causa è un'interpretazione restrittiva delle norme che, però, stando anche ai precedenti forniti dalle associazioni di categoria dei commercianti, sembra non trovare riscontro giurisprudenziale.

APPROFONDIMENTI Aversa, pestato a sangue in via Roma salvato dalle bariste del centro Tavolini illegali nel cuore della città: sequestro convalidato L'ospedale prigioniero nell'ingorgo della movida

I locali dove si sono verificati i furti sono "Il pizzo" e il "Baroma". In entrambi i casi, i malviventi (quasi certamente la stessa banda) hanno forzato le serrande con il crick. Al "Baroma" hanno rubato le sigarette, invece a "Il pizzo" non hanno portato via niente, ma hanno distrutto la cassa per ritorsione, non avendo trovato nulla da sottrarre, arrecando un danno di tremila euro. Un episodio che fa alzare più il livello dell'allarme sicurezza in città, dove gli aversani non si sentono più tranquilli nemmeno a lasciare un'auto parcheggiata in pieno giorno nelle zone centrali.

Intanto, i residenti nelle strade topiche della movida chiedono di partecipare al confronto in atto tra amministrazione e commercianti sulla bozza del nuovo regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Pasquale Pianese, rappresentante del Comitato per la vivibilità del Seggio, ha inviato una nota al sindaco Alfonso Golia, al comandante dei vigili urbani e all'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giovanni Innocenti per chiedere di essere convocato al tavolo di confronto.

«L'istante scrive Pianese è venuto a conoscenza dagli organi di stampa che sono in corso interlocuzioni tra l'amministrazione comunale e le associazioni di rappresentanza dei commercianti alle quali è stata data la possibilità di proporre emendamenti alla bozza di regolamento in discussione. Considerato che nessun invito di tal genere è stato invece rivolto alle associazioni di rappresentanza dei residenti, in considerazione della particolare rilevanza delle conseguenze che un tale regolamento può comportare per i cittadini residenti rispetto al godimento di diritti costituzionalmente garantiti, chiede che venga data possibilità anche a questi ultimi di partecipare attivamente alle interlocuzioni con l'amministrazione comunale, di visionare la bozza di regolamento e di proporre eventuali emendamenti, garantendo le stesse facoltà concesse alle associazioni dei commercianti».

Il Comitato dei residenti di via Seggio è tra i più attivi anche perché questa strada è tra le più ricche di locali della movida. Dal venerdì alla domenica di sera è praticamente impossibile camminare anche a piedi per via Seggio, mentre la musica proveniente dai baretti spesso raggiunge vette impossibili da sopportare.

Va detto, infine, che la riunione tra amministratori e commercianti in programma per ieri è stata rinviata a martedì in attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato il tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere a decidere il dissequestro di uno dei gazebo che era stato sequestrato dai vigili urbani la scorsa settimana.