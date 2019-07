Martedì 30 Luglio 2019, 15:00

Domenica 28 luglio, nella parrocchia di Santa Maria a Piazza, ad Aversa, c’è stata la celebrazione del battesimo di otto ragazzi nigeriani. La celebrazione è stata presieduta dal parroco don Gaetano Rosiello con la presenza di don Evaristo Rutino, direttore dell’ufficio Migrantes, e di Padre Laurianus, cappellano delle comunità francofone presenti nella diocesi di Aversa.«È stato sicuramente un bel momento di gioia e di condivisione spirituale - commenta don Evaristo - Inoltre, è stata una preziosa occasione per continuare essere Chiesa che accoglie, promuove e integra i tanti fratelli stranieri presenti nel nostro contesto diocesano, realizzando concretamente quella parola di Gesù che dovrebbe essere vissuta come impegno da parte di tutti: Ero forestiero e mi avete accolto».Prima di ricevere il sacramento del battesimo, i ragazzi nigeriani hanno svolto un cammino di preparazione, affiancati dalle rispettive famiglie di appartenenza. «Mi sento di ringraziare il parroco della chiesa di Santa Maria a Piazza per l’accoglienza e per la testimonianza di fede dimostrate», ha aggiunto don Evaristo. «Un ringraziamento sincero va anche alla comunità parrocchiale, così attenta e sensibile alla problematica dell’integrazione dei fratelli migranti, che ha preparato anche un momento di festa e di fraternità al termine della celebrazione».In conclusione, va sottolineato il quotidiano impegno costante degli uffici della diocesi aversana, in modo particolare l’Ufficio Migrantes e l’Ufficio Caritas, nella vicinanza e solidarietà alle diverse forme di emergenza e povertà presenti sul nostro territorio.