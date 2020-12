Si va verso il commissariamento del Comune di Aversa, dopo la bocciatura dell'assestamento di bilancio ieri in Consiglio comunale. Finisce quindi l'esperienza amministrativa del sindaco Alfonso Golia (Pd), eletto nel 2019.

«Un pezzo di maggioranza - spiega Golia - ha votato contro di noi insieme all'opposizione mettendo fine a questa esperienza di risanamento appena avviata e di cambiamento per la nostra città. In questo momento non provo tristezza per quello che è stato e per quello che è successo, provo solo un grande dispiacere per la nostra amata città che ora resta senza una guida dinanzi con tutte le conseguenze che ne derivano».

