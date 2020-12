Nasce ad Aversa il Circolo della Legalità. Nella giornata di venerdì, grazie al varo di un protocollo d’intesa sottoscritto dal sindaco Alfonso Golia e da Luigi Cuomo, presidente di Sos Impresa - Rete per la legalità della Campania, al via un accordo per aiutare imprese colpite dall’incubo dell’usura o a quello peggiore del racket. Due piaghe che la pandemia ha acuito e moltiplicato nel mondo dell’imprenditoria. Per attuare l’accordo servirà un luogo fisico, il Circolo della Legalità, appunto, che il Comune si è impegnato a far partire per fare in modo che gli imprenditori possano essere indirizzati verso la rete di prevenzione e di aiuto senza disdegnare un aiuto nel rapporto con le forze dell’ordine sino ad accompagnare le vittime a presentare denuncia e a costituirsi parte civile nei processi contro estorsori e usurai. Tutto questo legato anche all’assistenza commerciale e finanziaria, bancaria e familiare oltre che al sostegno psicologico. Previsti, al di là di una serie di obblighi per i due soggetti sottoscrittori, Comune di Aversa e SOS Imprese, anche il coinvolgimento di associazioni di volontariato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA