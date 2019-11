© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neanche Arsenio Lupin, il ladro dei ladri, sarebbe stato capace di organizzare un colpo così. Due tir che bloccano le strade del centro storico di Aversa , vetture in fila per chiudere un incrocio. E poi, dieci minuti per agire: far saltare in aria il blocco dei bancomat, sradicare gli sportelli dalla parete della, caricarli su un muletto e fuggire con tutti e due gli sportelli bancomat caricati su dei camion. Hanno pensato proprio a tutto i ladri che hanno agito all'alba in piazza Vittorio Emanuele ad Aversa, alle ore 4. Ogni sportello bancomat può contenere al massimo 50 mila euro. Quindi, il bottino della gang specializzata si aggira al massimo intorno ai 100mila euro. Giusto giusto per organizzare il Natale per tre o quattro famiglie dei capibanda e permettersi dei viaggi da sogno. Sul posto, ci sono i poliziotti del commissariato di Aversa per i rilievi. Gli automobilisti di passaggio hanno tentato di reagire al blocco lanciando oggetti ai tir, ma con tutta calma i conducenti, dopo il colpo, lì hanno poi spostati dal posto in cui erano stati parcheggiati.A ottobre lo stesso raid era stato messo a segno ad Afragola.