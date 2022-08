Al supermercato con mazze e coltello Denunciati in due dai carabinieri

AVERSA - I carabinieri della Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito a Lusciano, hanno denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, un quarantaquattrenne residente a Gricignano di Aversa ed un trentunenne domiciliato a Lusciano.

I due, che si aggiravano con fare sospetto a bordo di un'auto, nei pressi del parcheggio del supermercato Decò, alla vista dei carabinieri hanno arrestato la marcia e sono entrati nell’esercizio commerciale per poi uscire subito dopo. Identificati e sottoposti a controllo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 2 mazze della lunghezza di 91 cm l’una e di un taglierino modificato di lunghezza complessiva di 12 cm.

