Aversa, un concerto per don Peppe Diana: «Per amore del mio popolo io non tacerò»

Un concerto dal titolo «Per amore del mio popolo io non tacerò» in ricordo di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi nel marzo del 1994, si terrà ad Aversa il 23 aprile alle ore 20, nella storica cornice della Cattedrale Duomo di San Paolo Apostolo.

Prevista la rappresentazione sacra ispirata a scritti, commenti evangelici e ricordi della vita pastorale di don Peppe Diana, nata da un progetto originale di Ambrogio Sparagna con i solisti dell'orchestra popolare italiana dell'auditorium Parco della musica di Roma, il gruppo vocale polifonia aurunca diretto da Anna Rita Colaianni e la partecipazione di Peppe Servillo e Gianni Aversano.

«Il concerto-preghiera - spiega Salvatore Cuoci, coordinatore del Comitato don Diana - ci consentirà di ricordare il documento Per Amor del mio Popolo che nel 1991 venne affisso per iniziativa proprio di don Giuseppe Diana alle porte delle parrocchie della Forania di Casal di Principe. A trent'anni di distanza da quell'atto denuncia, sarà anche l'occasione per fare un bilancio del cammino fin qui percorso. L'obiettivo è contribuire alla riflessione e alla costruzione di comunità sane, etiche e solidali». L'iniziativa è sostenuta da Fondazione Polis e condivisa con la Città di Aversa, la Diocesi di Aversa, l'Agesci, il Masci e l'associazione Libera nomi e numeri contro le mafie.