Aversa, crediti edilizi per lavori mai fatti scatta il sequestro di 13 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura di Napoli Nord, di crediti derivanti da bonus edilizi per oltre 13 milioni di euro nella disponibilità di due soggetti, titolari di imprese attive nel settore edile operanti nelle province di Caserta e Modena, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza.

Dagli approfondimenti sulle movimentazioni anomale dei crediti è emerso che i due imprenditori, senza disporre di una concreta organizzazione aziendale, avevano generato crediti d'imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edili mai effettivamente svolti, per i quali non erano neanche state emesse le fatture nei confronti dei presunti clienti.

Successivamente, i crediti così generati venivano ceduti, solitamente in tranche di 500mila euro, a una moltitudine di soggetti, privi della necessaria forza economica per poter pagare il prezzo della cessione del credito e, in alcuni casi, percettori di reddito di cittadinanza, che avevano l'esclusivo compito di rivendere i crediti d'imposta agli istituti di credito i quali, ignari della provenienza dei crediti, provvedevano a monetizzarli. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha emesso un provvedimento finalizzato al sequestro dell'ammontare dei crediti d'imposta ancora nella disponibilità dei due imprenditori, finalizzato ad evitare che tali crediti possano essere ancora ulteriormente rivenduti ad ignari intermediari finanziari, aggravando le conseguenze dei reati di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio perpetrati attraverso le fittizie generazioni di crediti d'imposta e le successive cessioni, volte a monetizzare i crediti e a dissimularne la provenienza delittuosa.