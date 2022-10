Aversa, denuncia le violenze del marito e lo fa arrestare

Gli agenti della Polizia di Stato di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di gravissime condotte di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria moglie, anche in presenza della figlia minorenne della coppia.

Le indagini sono state avviate a seguito della querela presentata dalla vittima in Commissariato; ai poliziotti la donna ha raccontato per la prima volta l'insostenibile clima di vita all'interno del proprio nucleo familiare residente ad Aversa, improntato a una costante violenza fisica e verbale.

Le condotte del marito erano ormai diventate quotidiane, anche a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, e sfociate infine negli ultimi giorni in continue e gravissime minacce di morte. Anche i familiari hanno confermato alla Polizia il clima di terrore generato dalle condotte dell'uomo. Gli investigatori hanno inoltre acquisito i messaggi offensivi e intimidatori inoltrati dall'indagato alla moglie. La Procura di Napoli Nord ha richiesto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta dal gip adeguata «in relazione all'allarmante personalità dell'indagato» a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte violente e ad evitare estreme conseguenze delle stesse.