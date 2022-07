Si chiama Antonio Piricelli il nuovo comandante della Polizia Municipale di Aversa. Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha affidato il compito di dirigere il Comando al colonnello Piricelli, attuale comandante della Polizia Locale dei Comuni di Casavatore e San Marcellino che annovera la direzione precedente di altri distretti come Crispano, Sant’Antimo, Saviano per i festeggiamenti dell’ultimo carnevale anno 2020, Portico di Caserta e Casandrino. Ha svolto un importante lavoro in materia di Terra dei fuochi, tra cui si annoverano attività investigative che nell’anno 2014 hanno portato al sequestro di numerose attività e veicoli per mancato rispetto delle norme ambientali, alla emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria di 11 conclusioni di indagini per i reati di concorso per porre in essere più azioni criminose, concorso formale in più azioni criminose, per aver effettuato attività di gestione di rifiuti di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per falsità ideologica, per trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero per aver indicato nel formulario stesso dati incompleti o inesatti , per trasporto illecito.