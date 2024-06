Se al ballottaggio dovesse affermarsi Francesco Matacena potrebbe contare solo tredici consiglieri. Se dovesse prevalere Antonio Farinaro, di fatto, la maggioranza sarebbe di soli dodici consiglieri comunali. Insomma, in qualunque modo dovesse andare, per Aversa si prospettano incertezze politiche sin dai primi giorni. Questo, ovviamente a meno di apparentamenti, più o meno ufficiali, improbabili, ma non impossibili. Soprattutto tra Farinaro e Mauro Baldascino, che sono lontano politicamente, ma non fattualmente. A determinare questa situazione la legge elettorale per le amministrative che, di fatto, penalizza la coalizione le cui liste superano il 50% dei voti al primo turno, mentre il candidato sindaco è costretto al ballottaggio. Insomma, di fatto, i seggi verranno assegnati proporzionalmente.

Un episodio simile ad Aversa si era verificato nel 1992 quando l'allora candidato progressista Lello Ferrara sconfisse al ballottaggio il democristiano Vincenzo Prisco che, in prima battuta, aveva raggiunto il 49,6% e le liste collegate avevano ricevuto la maggioranza assoluta. Non è ancora certo se la coalizione di Matacena chieda al Tar il riconteggio delle schede in alcune sezioni. In pratica, meno di un centinaio di voti dividerebbe Matacena dalla fascia tricolore.

Intanto, si guarda agli eletti e, come avviene in questi casi, anche ai trombati dalle urne. Tra questi ultimi è certamente da evidenziare il caso dell'ex presidente del consiglio comunale Roberto Romano, che con il suo voto, a ottobre scorso, determinò lo scioglimento anticipato di sei mesi del Consiglio. A non tornare nel civico consesso anche gli altri che avevano abbandonato l'ex sindaco Alfonso Golia e che si sono ricandidati: Clotilde Criscuolo, Imma Dello Iacono, Maurizio Danzi e Francesco Forleo. Discorso a parte per Eugenia D'Angelo che si era candidata a sindaco, ma non riesce a far scattare nemmeno un seggio per lei.

Exploit dell'ex assessore Giovanni Innocenti che ha superato le 900 preferenze e ambirebbe, secondo i beninformati, alla presidenza del Consiglio. Poco dietro un altro ex assessore di Golia, Francesco Sagliocco. Ancora in corso i calcoli per l'attribuzione dei seggi.

Di seguito i possibili eletti con in parentesi quelli in forse. La coalizione civica, di Francesco Matacena avrebbe: per “Aversa Moderata”: Giovanni Innocenti, Olga Diana, Pietro Giglio (Domenica Pisano): per “Noi Aversani” Francesco Sagliocco, Federica Turco (Antonio Ivan Giglio); per “Immagina Aversa” Massimo Palazzo, Raffaele Oliva; per “Aversa Italia”: Adele Ferrara, Massimo Virgilio, per “Forza Azzurra”: Luigi Dello Vicario; per “Centro per Aversa”: Raffaele De Gaetano. Il centrodestra con Antonio Farinaro: per la lista “Farinaro Sindaco” Nicla Virgilio, Gilberto Privitera; per “Fratelli d'Italia”: Imma Lama, Luigi Menditto; per “Forza Aversa”: Dino Carratù, Carla Palmieri. Per il centrosinistra, infine, entrano in Consiglio, oltre a Mauro Baldascino: per il “Partito Democratico”: Marco Girone, Elena Caterino; per “La Politica che Serve”: Mario De Michele; per il “Movimento 5 Stelle”: Antonio Mottola.