Un testa a testa tra Francesco Matacena e la soglia del 50% più un voto per diventare al primo turno, senza bisogno di ricorrere al ballottaggio tra due settimane, il nuovo sindaco di Aversa, quello del post commissariamento. Sino a tarda sera, infatti, il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli Nord non ha superato per pochissimi punti il 50%, assestandosi al 49,60%, praticamente un buco di circa trecento voti, distanziando in maniera siderale gli altri concorrenti. Un risultato tutto da verificare, come già chiesto, visto che potrebbe essere superato il quorun richiesto per essere eletto sindaco al primo turno. La speranza in questo senso è rappresentata da diverse decine di schede non assegnate, contestate.



Al secondo posto si è piazzato il candidato del centrodestra Antonio Farinaro che sarà, quindi, salvo sorprese nella rivalutazione di preferenze in tre sezioni, il competitor di Matacena al ballottaggio il 22 e 23 giugno. A meno che un riconteggio ulteriore dei risultati non ribalti ancora la scena, decretando la vittoria al primo turno. Buona l'affermazione del candidato del centrosinistra Mauro Baldascino se si tiene conto che si è trattato di una candidatura venuta fuori in zona Cesarini dopo che era saltata quella del pentastellato Filippo Panza e, soprattutto, dell'ex primo cittadino Alfonso Golia.

APPROFONDIMENTI Caserta, Europee: primato M5s bis A Napoli vince la stabilità del centrosinistra

LE OPERAZIONI

I QUARTIER GENERALI

A costringere alle ore piccole tutti gli interessati e i loro supporter sono stati i vari, molti dei quali reclutati nella mattinata di sabato a causa di molte rinunzie. Alla fine, c'è stato chi ha diviso le schede per lista, chi per candidato a sindaco e chi non ha seguito alcun criterio. Di conseguenza,, soprattutto per quanto riguarda i candidati alper i quali solo in giornata saranno rese note le singole performances definitive. Diversi, comunque, i consiglieri che dovrebbero essere riconfermati, anche se alcuni, come l'ex assessore, sono passati dall'appoggio al centrosinistra conal candidato di una coalizione che va da Fi alle liste legate ai consiglieri regionali vicini a, che supporta. Liste che avrebbero, da sole, superato il 50%. Per cui un'eventuale vittoria di, lo vedrebbe in minoranza in consiglio.Al quartier generale di Matacena, in via San Nicola, all'inizio dello spoglio si respirava un'atmosfera positiva anche se con molta cautela. Le prime proiezioni elaborate dal campione iniziale proiettavano il presidente dei commercialisti di Napoli Nord oltre il. Con il passare delle ore, poi, la percentuale è andata scemando a favore di. Grandissima la delusione, quando, intorno alle 23, si è capito che per una manciata di voti sarebbe stato necessario il ballottaggio. Un secondo turno che, secondo i supporter del commercialista, non dovrebbe avere storia, ma, in passato, è capitato che un candidato con il 49,6 in prima battuta, si è visto superare al ballottaggio.Clima diverso nel quartier generale di Farinaro, in via Diaz. All'inizio si era scettici sulla possibilità del ballottaggio. Intorno alle 20 è giunto anche il parlamentare, legato personalmente a Farinaro. In serata i supporter dell'ex presidente del consiglio si sono rianimati e sono stati in suspence sino a quando non si è capito che il loro candidato era riuscito ad andare al ballottaggio. Terza posizione per il candidato del centrosinistra, finito alle spalle dicome da pronostico. Quarta posizione, con la concreta possibilità di non entrare nemmeno in consiglio per, fermatasi sotto al 4 per cento. Matacena è sostenuto da Noi Aversani, Immagina Aversa, Il Centro x Aversa, Aversa Italia, Forza Azzurra per Aversa, Aversa Moderata e Aversa Sapere. Antonio Farinaro è a capo di una coalizione con Fdi, Noi Moderati, Antonio Farinaro Sindaco e Forza Aversa. Cinque le liste a supporto di Mauro Baldascino: Pd, M5s, Aversa Progressista, La politica che serve e CdAvs. Eugenia D'Angelo, infine, è sostenuta dal movimento Il Basilisco.