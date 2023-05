Equipe di medici da tutt’Italia per un prelievo multiorgano all’ospedale Moscati di Aversa

Un intervento straordinario, con prelievo multiorgano a scopo di trapianto, è stato effettuato presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, diretto dalla dottoressa Eufrasia Silvestro.

L’intervento è stato eseguito, a seguito dell’accertamento della morte cerebrale, come previsto dalla legge, su un uomo di 62 anni deceduto per grave patologia cerebrale. La commissione per il relativo accertamento della morte cerebrale, composta dal neurologo, dottoressa Rossella Tonziello, dal medico della direzione sanitaria, dottoressa Adriana Correra, dall’anestesista Eufrasia Silvestro, è stata convocata dal direttore sanitario del presidio, dottoressa Stefania Fornasier, dopo la segnalazione del dottor Umberto Di Vincenzo in qualità di coordinatore locale per i prelievi e donazione di organi del Reparto di Rianimazione di Aversa.



Gli organi, in condizioni ottimali per l’efficacia del trattamento effettuato presso il Reparto di Rianimazione, sono stati ritenuti idonei per i relativi trapianti ed immediatamente utilizzati.

Le cornee sono state prelevate dai medici del Reparto di Oculistica dell’Ospedale del Mare, Napoli, il cuore è stato prelevato daIl’Equipe Cardiochirurgia del Policlinico di Bari, i polmoni sono stati prelevati dall’Equipe della Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, i reni sono stati prelevati dall’Equipe dell’AOU Federico II, il fegato è stato prelevato dalla Equipe del Cardarelli di Napoli.