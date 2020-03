Macabro giallo ad Aversa. Lo scheletro di una persona, di cui non è stato ancora possibile determinare il sesso, né l'età, è stato rinvenuto lungo la scarpata della linea ferrovia che corre lungo via San Lorenzo ad Aversa, all'altezza della parrocchia di San Giuseppe Operaio. Il ritrovamento è stato effettuato da alcuni operai che erano intenti ad effettuare interventi di pulizia del fossato e dei binari disposto dalla società che gestisce la rete ferroviaria. Agli occhi dei malcapitati operai, mentre stavano sradicando un groviglio di rovi, si è materializzato uno scheletro umano.

I vestiti che aveva avuto addosso erano consumati dagli agenti atmosferici. Passati i primi attimi di sorpresa, gli addetti alla manutenzione della rete ferroviaria hanno dato l'allarme allertando le forze dell'ordine. Immediato l'intervento sul posto degli uomini del locale commissariato, distante un centinaio di metri dal luogo del rinvenimento, coordinati dal dirigente Vincenzo Gallozzi. Ad effettuare i rilievi gli agenti della squadra scientifica.

Secondo un primo esame visivo da parte del medico legale, la morte della persona dovrebbe risalire almeno ad un paio di anni fa. Non è stato possibile, almeno ad un primo esame dei resti umani, capire se il decesso è dovuto a cause naturali o a morte violenta. Sembrerebbe, in questa prima fase, potersi escludere la possibilità di un investimento da parte di un convoglio ferroviario. In questi casi, infatti, i corpi non rimangono mai integri come, invece, sembrerebbe essere per lo scheletro oggetto di ritrovamento. Dopo i rilievi di rito, d'intesa con il magistrato di turno della procura della repubblica presso il locale tribunale di Napoli Nord, la salma è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale del secondo Policlinico di Napoli per l'effettuazione dell'esame necroscopico che sarà eseguito nei prossimi giorni. Solo gli esiti di questa operazione, infatti, potranno chiarire la vicenda iniziando con lo stabilire il sesso e le cause del decesso della persona alla quale lo scheletro appartiene. Dall'autopsia potrebbero venire anche elementi utili per giungere all'identificazione della salma nei cui pressi gli agenti del commissariato aversano non hanno rinvenuto alcun oggetto che potesse indirizzarli verso l'identità dello sconosciuto.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, da quello di uno sfortunato barbone che stesse transitando da quelle parti e potrebbe aver avuto un malore morendo per cause naturali alla più estrema esecuzione, alla morte violenta da parte di sconosciuti con l'occultamento del corpo sotto i rovi per ritardarne il ritrovamento. Immediatamente dopo il rinvenimento, gli agenti hanno iniziato a verificare anche la lista delle persone scomparse in zona negli ultimi tre anni. Chi indaga, comunque, preferisce non fare ipotesi di alcun tipo prima di essere in possesso di maggiori notizie che possano consentire di fare luce su quello che, al momento, sembra essere un vero e proprio mistero.

