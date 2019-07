Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico e fiamme nella notte ad Aversa, dove al viale Kennedy il bar Blessing è stato distrutto da un violento incendio. Le fiamme sono divampate poco dopo la chiusura e il rogo ha assunto dimensioni tali da costringere i vigili del fuoco a evacuare anche gli edifici circostanti. Al momento non c’è una sola pista al vaglio degli investigatori e le indagini, affidate al commissariato di polizia di Aversa, procedono in più direzioni. La squadra anticrimine dei pompieri sta completando la relazione e sembra che il rogo sia di natura dolosa. Per questa ragione, nel ventaglio di ipotesi sul tavolo del pm, è la matrice estorsiva dell’incendio ad essere privilegiata rispetto alle altre. Il locale ha subito danni molto ingenti.Nelle stesse ore, un rogo di minore entità è stato appiccato a un salone di barbiere a poca distanza da viale Kennedy. Non si esclude che i due episodi siano opera della stessa regia.