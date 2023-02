Aversa, incidenti per buche pericolose: l'allarme dell'associazione Vittime della strada

Due incidenti stradali in meno di cinque giorni.

Succede ad Aversa, in viale Kennedy, dove da tempo le associazioni dei familiari delle vittime della strada e i cittadini segnalano la presenza di buche pericolose. Il primo incidente, segnala l' associazione in una nota, ha avuto come protagonista un automobilista, finito con la sua auto contro lo spartitraffico, non si è ferito in maniera grave, anche se la macchina ha riportato danni ingenti. Nel secondo incidente è rimasto coinvolto, a causa di una buca, un poliziotto, che si è salvato grazie al casco.

«Questi due incidenti dimostrano, ancora una volta, la pericolosità e la mancanza di sicurezza stradale sul territorio aversano», dice Biagio Ciaramella, vicepresidente dell'associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv, che riunisce l' associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv e l'associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv.

«I presidenti Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo mi hanno delegato a raccogliere le segnalazioni che arrivano dai cittadini sulla presenza di buche e situazioni rischiose sulle strade di Aversa - sottolinea Ciaramella - e nell'ultimo periodo stiamo assistendo a diversi incidenti stradali. Per questo, come associazioni abbiamo deciso di lanciare l'allarme, prima che ci scappi il morto. Facciamo presente all'amministrazione comunale che sul viale Kennedy e sulle vie limitrofe sono presenti diverse buche pericolose, che andrebbero coperte il prima possibile. Chiediamo che il lavoro venga fatto al più presto e nel modo migliore possibile, poiché è risaputo che le buche ricoperte male alle prime piogge diventano più pericolose di prima».