Giornate elettorali tutto sommato tranquille con poche tensioni nei seggi allestiti ad Aversa, dove si è votato anche per il nuovo consiglio comunale che interromperà la fase di commissariamento, soprattutto se si considera che la tensione alla vigilia era altissima per i risvolti giudiziari che la campagna elettorale aveva preso.

Dal presunto traffico dei certificati elettorali che ha visto il coinvolgimento di almeno quattro consiglieri comunali e di un presentatore di liste alla altrettanto presunta compravendita di voti nella zona delle “palazzine”, ossia delle case popolari dove si sarebbero venduti voti per un costo abbastanza modico, dai trenta ai cinquanta euro.

A questo proposito, si registrano voci di compravendita di voti, di cui una in via Canduglia, ma si tratta solo di indiscrezioni non verificate, mentre sono già un dato di fatto le tre inchieste in corso di svolgimento presso la Procura di Napoli Nord. Carabinieri, polizia e guardia di finanza, i cui controlli nei seggi sono stati rafforzati (con loro anche gli agenti della Polizia locale) hanno ascoltato diversi politici. Resta, infatti, tutto da spiegare il comportamento di un avvocato, candidato a consigliere comunale, che si era presentato alle diverse forze dell'ordine per consegnare venti denunce di smarrimento di tessere elettorali. Lo stesso avvocato, qualche giorno dopo, si era presentato all'ufficio elettorale con le venti denunce per ritirare i duplicati.

Una circostanza che aveva portato il commissario straordinario Gerardina Basilicata ad affiggere un avviso con il quale si disponeva la consegna delle tessere solo ai diretti interessati o a stretti congiunti. Un unico episodio degno di nota, presso una sede elettorale, sempre in via Canduglia, dove una persona anziana è caduta all'esterno ed entrando ha lasciato tracce di sangue. Tutto si è concluso con un po' di clamore e con le operazioni elettorali sospese per il tempo necessario per le pulizie.