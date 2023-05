I due ladri si sono introdotti nella scuola nel cuore della notte: pizzicati dal custode e bloccati e arrestati dai carabinieri

L'altra notte, il custode dell’istituto alberghiero “Drengot” di via Nobel ad Aversa è stato svegliato dal frastuono dall’allarme della scuola. Uditi forti rumori sospetti, si è reso conto che all’interno dell'edificio c'erano degli intrusi. L'unica cosa da fare era chiamare il “112”, per richiedere l’intervento dei carabinieri.

I militari della stazione di Cesa, in servizio perlustrativo in zona, sono subito giunti sul luogo, in tempo per sorprendere i ladri mentre cercavano di scavalcare il cancello dell’istituto nel tentativo di allontanarsi con la refurtiva. I due, un trentaseienne di Trentola Ducenta, e un ventisettenne di Aversa, sono stati bloccati e trovati in possesso di un tablet e 200 euro in monete, sottratti pochi istanti prima, dopo aver forzato i distributori automatici della scuola. Perquisiti, sono stati trovati e sequestrati anche una torcia e arnesi per lo scasso.

Arrestati, i due uomini dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Sono stati, quindi, trattenuti nelle camere di sicurezza dei carabinieri, a disposizione della competente autorità giudiziaria.