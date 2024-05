Aversa, medico investito e ucciso: condannato l'automobilista

Condanna a quattro anni per omicidio stradale colposo. Questa la pena alla quale è stato condannato Sergio Maria di Meo, oggi 23enne, per omicidio stradale colposo ai danni di Giuseppe Capone, il 32enne medico aversano investito e ucciso, il 7 gennaio 2019, da un’auto guidata dal giovane, in via Salvo D’Acquisto, nelle vicinanze del palazzetto dello sport. A carico del giovane non è stata riconosciuta l’aggravante della velocità ed è stato assolto per l’omissione di soccorso.

Sergio Maria Di Meo, all’epoca dei fatti 18enne e neopatentato, conduceva una Mini Cooper che non avrebbe potuto guidare per età, con a bordo alcuni amici.

Il pubblico ministero della Procura di Napoli Nord aveva chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per omicidio stradale e l’assoluzione per l’altra accusa di omissione di soccorso.